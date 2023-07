Kosovo: premier Slovenia, ripetere le elezioni il prima possibile nei comuni del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni nei comuni del nord Kosovo "devono essere ripetute il prima possibile". Lo ha affermato il premier sloveno, Robert Golob, arrivando al Consiglio europeo di Bruxelles. Secondo il primo ministro, "alle elezioni devono partecipare anche i serbi del Kosovo". Per quanto riguarda possibili ulteriori misure da parte dell'Unione europea contro Pristina, Golob ha sottolineato che dovrebbe essere adottato "un approccio equilibrato". "Non c'è mai una sola persona da incolpare, anche se in un dato momento può sembrare così", ha detto il premier di Lubiana. (Seb)