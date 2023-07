Italia-Vaticano: Tajani incontra monsignor Gallagher, focus su Ucraina, Medio Oriente e Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi alla Farnesina il segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, Paul Richard Gallagher, per le periodiche consultazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede. Nel corso dell’incontro, riferisce la Farnesina in una nota, sono state affrontate alcune delle principali questioni dell’attualità internazionale, con particolare riferimento alla guerra in Ucraina, alla pace e alla sicurezza in Medio Oriente e alla situazione nei Balcani occidentali. Il vicepremier ha ribadito l’intenzione del governo italiano di continuare a fornire all’Ucraina il proprio sostegno politico, militare, umanitario, finanziario ed economico fino a quando sarà necessario, e ha espresso grande apprezzamento per gli sforzi della Santa Sede volti a favorire l’avvio di un dialogo tra le parti, elogiando l’azione dell’inviato pontificio, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Per ciò che riguarda il Medio Oriente e il Mediterraneo, Tajani ha sottolineato il grande impegno del governo italiano per la stabilizzazione della Tunisia, ricordando la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Tunisi con il primo ministro olandese Mark Rutte e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Nel corso delle consultazioni, vi è stato anche un confronto sul processo di pace in Medio Oriente e sulla situazione in Libia, Libano e Siria. Il vicepremier e monsignor Gallagher hanno inoltre discusso delle tensioni tra Serbia e Kosovo. In proposito, l’Italia sostiene con fermezza una de-escalation e invita le parti a dare piena attuazione all’accordo raggiunto a Ocrida il 18 marzo scorso. Tajani ha ricordato l’importanza che il nostro Paese attribuisce al percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali. Le consultazioni bilaterali hanno infine permesso di discutere dei preparativi del Giubileo del 2025, in occasione del quale il governo italiano fornirà alla Santa Sede tutta l’assistenza necessaria, anche per ciò che riguarda il rilascio di visti a religiosi e pellegrini. (Com)