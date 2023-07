Libano: ambasciatore Bombardiere inaugura nuovo edificio dell'Associazione Avsi a Koleyaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha inaugurato un nuovo edificio per l'associazione Avsi nella località di Koleyaa, nel distretto di Marjeyoun (nel sud del Libano), chiamato "My Space". Si tratta di uno spazio multifunzionale per la comunità locale: l'edificio di tre piani sarà un punto di riferimento per più di 100 mila giovani, donne e bambini della regione, come riferisce l'Agenzia nazionale di stampa (Ani). In questa occasione, Bombardiere ha tenuto un discorso in cui ha sottolineato l'importanza di questo progetto. Il progetto intende rispondere a bisogni concreti della comunità, come offrire uno spazio di incontro tra i giovani e offrire servizi psicologici ed educativi ai bambini e alle loro famiglie grazie a assistenti sociali, psicologi, ortofonisti, psicomotricisti e insegnanti. Oltre ai corsi di alfabetizzazione per le donne e alla formazione professionale per gli agricoltori, questo spazio è visto come un luogo “che prende forma e si trasforma a seconda delle necessità". (Lib)