Medio Oriente: Casa Bianca monitora situazione in Cisgiordania, sosteniamo sicurezza di Israele

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione la situazione in Cisgiordania, dopo l’operazione lanciata nei giorni scorsi da Israele, e sono in costante contatto con i rappresentanti del governo di Benjamin Netanyahu. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti sostengono la sicurezza di Israele e il diritto a difendere i propri cittadini da Hamas e da altre organizzazioni terroristiche: la cosa più importante è proteggere i civili e migliorare la situazione umanitaria nella regione”, ha detto. (Was)