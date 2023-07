Libano: ministro Energia incontra coordinatore Onu, focus su misure di ripresa e sostegno a campi profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia libanese uscente Walid Fayad ha ricevuto oggi la Coordinatrice speciale Onu per il Libano, Joanna Wronecka, in visita nel Paese prima di recarsi a New York per gli incontri annuali delle Nazioni Unite. I due hanno discusso gli sviluppi in Libano e le misure adottate dal ministero per rimettere sulla strada della ripresa tutti i settori, in particolare quello elettrico. Lo riferisce l'Agenzia nazionale di stampa (Ani). Fayyad ha espresso il desiderio che Wronecka sostenga la richiesta del Libano presso l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) di aiutare a pagare i contributi dei campi profughi siriani al fornitore pubblico Electricité du Liban (Edl). Il ministro ha inoltre chiesto l'assistenza dell'Unrwa nel processo di riscossione delle bollette elettriche nei campi profughi palestinesi secondo i meccanismi proposti dal ministero e dall'Edl. (segue) (Lib)