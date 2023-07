Libano: ministro Energia incontra coordinatore Onu, focus su misure di ripresa e sostegno a campi profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso giugno, il ministro Fayad ha denunciato il fatto che i profughi, sia palestinesi che siriani, non pagassero il consumo di elettricità. Ha ritenuto che “né il Libano né i libanesi possono più sopportare questo fardello. "I libanesi non sono obbligati a pagare per il consumo di elettricità degli sfollati siriani e dei profughi palestinesi. Tutti devono pagare per il loro consumo, soprattutto perché l'elettricità ha un costo di produzione", ha spiegato. (Lib)