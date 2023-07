Ucraina: Casa Bianca monitora situazione a Zaporizhzhia, rischi da occupazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a monitorare con grande attenzione la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, commentando le recenti accuse ucraine in merito ad un possibile attentato russo contro i reattori della struttura. “L’occupazione militare russa è pericolosa: intorno ad una centrale nucleare non possono esserci combattimenti”, ha detto. (Was)