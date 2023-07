Usa: da governo via libera a progetto per la costruzione di un parco eolico in New Jersey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha approvato la costruzione del progetto Ocean Wind 1, che una volta realizzato diventerà il parco eolico più importante del Paese, al largo delle coste del New Jersey. Il progetto, aspramente contestato dal Partito repubblicano e da diversi residenti dello Stato, potrebbe arrivare a rifornire di energia pulita fino a mezzo milione di abitazioni. “Si tratta di un punto di svolta per il nostro Stato e per tutta l’industria eolica nazionale”, ha commentato in una nota il governatore del New Jersey, il democratico Phil Murphy. Si tratta del terzo grande progetto nel campo dell’energia eolica approvato dall’amministrazione Biden, dopo Vineyard Wind 1, in Massachusetts, e South Fork Wind, negli Stati di Rhode Island e New York. (Was)