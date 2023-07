Brasile: governo Svizzera annuncia stanziamenti in favore del Fondo Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione alla stampa, Alckmin ha ringraziato gli svizzeri per la loro iniziativa "molto importante per il recupero della nostra foresta amazzonica". Il vicepresidente ha anche affermato che il Brasile è impegnato nello sviluppo sostenibile e nella lotta contro la deforestazione illegale. "Oggi anche le forze armate sono presenti in Amazzonia per contrastare le azioni dei minatori clandestini, invasori delle riserve protette. Insomma, un grande lavoro istituzionale è in corso nella regione", ha dichiarato Alckimin. (segue) (Brb)