Usa-Svezia: Biden incontra premier Kristersson, focus su Ucraina, Cina e difesa

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, a cui ha ribadito il solido legame tra i due Paesi. Le parti, riferisce una nota, hanno sottolineato il loro impegno a sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa, e la determinazione a favorire il coordinamento transatlantico in contrasto alla Cina. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione bilaterale nel campo della difesa e alla necessità di siglare un accordo tra i due Paesi sul piano della sicurezza. Biden ha ringraziato la Svezia per il contributo alla sicurezza regionale, dichiarandosi “ansioso” di accogliere “il prima possibile” il Paese all’interno della Nato. I due leader hanno anche discusso gli sforzi congiunti per il contrasto al cambiamento climatico e la collaborazione tra i due Paesi sul piano tecnologico, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni. (Was)