Usa: i produttori della serie “Peaky Blinders” si uniscono alle accuse di omofobia contro DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione della serie televisiva britannica “Peaky Blinders” ha criticato pubblicamente un video diffuso la settimana scorsa dallo staff della campagna elettorale del governatore della Florida, Ron DeSantis, il cui montaggio include una scena con il protagonista Cillian Murphy, affermando che il filmato sarebbe stato ottenuto senza consenso e i necessari permessi. Il video pubblicato su Twitter è una critica nei confronti di Donald Trump, ed è diviso in due parti: la prima unisce diversi spezzoni provenienti da interventi pubblici in cui l’ex presidente degli Stati Uniti si impegna a “proteggere i cittadini appartenenti alla comunità Lgbtq”; la seconda è un montaggio di alcune scene tratte da film e serie televisive, nelle quali appaiono in sovraimpressione titoli di giornale che riguardano i provvedimenti legislativi adottati da DeSantis contro tali minoranze, durante il suo mandato alla guida della Florida. Durante il video, che è stato a più riprese tacciato di omofobia, appaiono diverse immagini: un bodybuilder, un estratto in cui si vede l’attore Christian Bale nel film “American Psycho”, e anche due diversi filmati in cui appare Tommy Shelby, il personaggio interpretato da Murphy nella serie britannica. Ad un certo punto, il video mostra un primo piano del governatore mentre indossa occhiali da sole, accompagnato dal titolo “DeSantis firma il pacchetto più estremo della storia moderna contro i transessuali”. In una nota congiunta, Murphy e i produttori di “Peaky Blinders” hanno affermato di non sostenere la narrativa del video, contestando l’utilizzo dei loro contenuti per fini del genere. (Was)