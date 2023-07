Maltempo: De Pascale, da decreto 2 miliardi e mezzo di euro in 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore stiamo ancora studiando e approfondendo il testo del nuovo decreto, ma da una prima lettura sembra evidente che finalmente il governo abbia deciso, oltre a nominare il commissario, anche di stanziare le prime vere risorse utili a sostenere indennizzi e ricostruzione. Le risorse sembrano essere circa 2 miliardi e mezzo distribuiti in 3 anni. Questa cifra è purtroppo molto distante dai reali fabbisogni nel triennio che la regione Emilia-Romagna ha stimato in circa nove miliardi, al fine di garantire tutti gli indennizzi e la ricostruzione". Lo scrive su Facebook il presidente dell'Unione delle province italiane (Upi) e sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. "Ad esempio, per le spese 2023/2024 sarebbe stato stanziato circa 1 miliardo e mezzo, somma non in grado di coprire il miliardo e ottocento milioni di somme urgenze e i 500 milioni di primi indennizzi alle imprese - continua De Pascale -. Senza poter aprire, in questo caso, il capitolo indennizzi complessivi almeno fino alla fine del prossimo anno. Con queste premesse va però finalmente riconosciuto al governo di essersi sbloccato e di aver finalmente iniziato a stanziare risorse credibili. Più volte avevamo detto che se anche non ci fosse stata la disponibilità del totale delle risorse, sarebbe stato comunque importante cominciare a stanziarne almeno una parte, e dunque siamo lieti che anche in questo caso, come è accaduto per la nomina del commissario, circa un mese dopo a quando lo avevamo chiesto, il governo ci abbia finalmente, almeno parzialmente ascoltato. Rispetto alle polemiche a volte assurde di alcuni parlamentari e esponenti di governo, lette nell’ultimo mese, se per il futuro si lavorasse più a stretto contatto e con maggiore fiducia verso chi è sul territorio, queste decisioni si potrebbero prendere molto prima, evitando scontri e polemiche e di perdere tempo prezioso, utile invece per intervenire celermente ed efficientemente nel dare sostegno alle comunità e nel mettere in sicurezza i territori. Prossima settimana - conclude De Pascale - avremo un secondo incontro con il generale Figliuolo e sarà l'occasione per cercare di accelerare al massimo indennizzi e opere pubbliche". (Rin)