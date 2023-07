Usa: cocaina alla Casa Bianca, Trump accusa Biden e il figlio Hunter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato Joe Biden, il figlio Hunter e il dipartimento della Giustizia dopo che i servizi segreti hanno trovato della cocaina all’interno della Casa Bianca, domenica scorsa. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha chiesto se “esiste veramente chi crede che la cocaina trovata nell’ala Ovest della Casa Bianca, molto vicino allo studio ovale, non sia di Joe e Hunter Biden?”. L’ex presidente ha poi accusato la stampa di voler insabbiare la vicenda. Il ritrovamento della polvere bianca, solo successivamente classificata come cocaina a seguito degli esami necessari, ha provocato una breve evacuazione della Casa Bianca nella serata di domenica, quando Biden e la famiglia non si trovavano all’interno della struttura. I servizi segreti hanno avviato una indagine per capire come la sostanza sia arrivata all’interno della Casa Bianca. (Was)