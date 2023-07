Italia-Marocco: Tajani, firma Piano d'azione dà slancio a nostra collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del Piano d'azione dà slancio alla cooperazione politica ed economica tra Italia e Marocco. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Ringrazio il ministro (degli Esteri marocchino Nasser) Bourita per la visita a Roma", ha detto Tajani, "collaboriaml nella lotta al terrorismo e all'immigrazione irregolare. Lavoriamo per internazionalizzare le nostre imprese in Nordafrica", ha aggiunto. (Res)