Italia-Marocco: Tajani incontra omologo Bourita a Roma, al centro i rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita. Lo riferisce una nota della Farnesina, secondo cui l'incontro, che si è tenuto in un clima particolarmente positivo per le relazioni bilaterali fra i due Paesi, rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di diplomazia mediterranea del governo italiano, ed è servito per approfondire i principali temi di cooperazione bilaterale e regionale. "Il Marocco è un partner strategico dell'Italia per la sicurezza del Mediterraneo, con il quale è essenziale lavorare per la stabilità e la prosperità della regione", ha commentato il ministro Tajani, annunciando una sua imminente missione nel Paese. Il vicepremier italiano ha tenuto a sottolineare il forte auspicio del governo ad approfondire i rapporti bilaterali, dando piena esecuzione all’ambizioso Piano d'azione per il partenariato strategico multidimensionale, concluso in occasione della visita odierna, che mira ad approfondire la cooperazione tra i due Paesi su temi politici, economici ed energetici, di sicurezza, culturali, migratori e consolari. E proprio sui temi migratori che i due ministri hanno concordato sulla necessità di un metodo comune che possa rispondere efficacemente alle sfide che riguardano entrambi i Paesi. "L'Italia si impegna a promuovere un approccio ambizioso e di lungo termine ai flussi migratori e alle loro cause profonde, rilanciando i partenariati con i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente" ha commentato Tajani "e a tal fine vogliamo che la prossima Conferenza sullo Sviluppo e le Migrazioni che organizzeremo a Roma a fine luglio possa lanciare una piattaforma di collaborazione concreta e condivisa fra tutti i Paesi coinvolti". (segue) (Com)