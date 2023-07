Italia-Marocco: Tajani incontra omologo Bourita a Roma, al centro i rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della cooperazione economica ed imprenditoriale, Italia e Marocco hanno registrato una forte ripresa degli scambi dopo la pandemia, superando il livello degli ultimi sette anni. In particolare, nel 2022 l'interscambio è aumentato di oltre il 27 per cento, ed è prossima l'apertura di un ufficio di rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti nel Paese. Infine, sui principali temi regionali e internazionali, è stata confermata la comunanza di vedute fra Roma e Rabat, in particolare per quanto riguarda la lotta al terrorismo (Italia e Marocco sono infatti co-Presidenti dell'Africa Focus Group della Coalizione Globale Anti Daesh), la stabilità e la prosperità della Libia, il processo di pace in Medio Oriente, e la stabilizzazione del Sahel. "Il Marocco è un Paese imprescindibile del nostro Vicinato sud, e potrà sempre contare sull'Italia come Paese amico all'interno dell'Unione europea" ha concluso Tajani. (Com)