Tunisia: giovane ucciso durante scontri con la polizia nella provincia di Kasserine

- Sale la tensione in Tunisia dopo la morte di un giovane di 24 anni a Sbeitla, nella provincia tunisina di Kasserine, ucciso a colpi di arma di arma da fuoco durante gli scontri tra polizia e proprietari di un locale dedito alle scommesse sportive. I residenti locali e gli amici della vittima sono scesi in piazza per esprimere la loro rabbia e per chiedere che i responsabili siano perseguiti. Il padre del giovane, identificato come Atef Souli, ha detto che suo figlio era all’interno negozio durante gli scontri e ha lanciato un appello al presidente della Repubblica, Kais Saied, per trovare i responsabili. Nel frattempo, secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”, le forze di sicurezza della provincia di Kasserine hanno smentito di aver sparato contro il giovane. (Tut)