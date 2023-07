Credito: Banco Bpm, sensibilizzare su possibilità allungamento scadenza mutuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha subito messo in campo delle soluzioni in merito all'allungamento della durate delle rate dei mutui, come ha proposto oggi il ministro dell'Economia Giorgetti. La banca infatti "si è organizzata, sin dall’inizio della fase di incremento dell’Euribor, per fornire soluzioni di mutuo coerenti con l’andamento dei tassi, come ad esempio il tasso variabile con Cap - si legge nella nota -. Confermiamo inoltre che abbiamo già iniziato e continueremo a sensibilizzare la clientela sulla possibilità di allungare la scadenza del mutuo al fine di contenere l’importo della rata, all’interno del quadro normativo stabilito dalla Bce in materia". (Com)