Scuola: Cangiano (Fd'I), presentata pdl per strutturare educazione civica

- "Abbiamo presentato oggi in conferenza stampa, con il collega Alessandro Amorese, una proposta di legge a mia prima firma, che mira a strutturare in modo organico e definito l'educazione civica. Un insegnamento di cui si sente un'urgente necessità, ma che ha spesso subito interventi normativi che l'hanno sminuito e mortificato piuttosto che valorizzarlo ed utilizzarlo per educare i nostri giovani ad essere cittadini autonomi e consapevoli. Consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri e delle regole che sottendono al vivere civile. Un insegnamento che immaginiamo come un percorso didattico articolato in più moduli di contenuti, per acquisire al meglio e pienamente le competenze chiave che anche l'Europa ci chiede. Ed affidandolo a docenti preparati e firmati proprio per poter essere ottimi mediatori di nuclei concettuali ormai indispensabili per poter vivere la società contemporanea. Ora il testo approderà in Commissione Cultura e dove sarà possibile con il contributo di tutti". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Gerolamo Cangiano, componente della commissione Cultura della Camera dei deputati. (Rin)