Torino: Colucci (M5s), ennesimo episodio di odio verso persone Lgbt+, basta minimizzare o negare

- Ancora un episodio di odio verso le persone Lgbt+, ancora violenza fisica e psicologica verso persone la cui unica 'colpa' è quella di vivere liberamente le proprie emozioni e i propri sentimenti. E' accaduto a Torino, il 13 giugno, secondo quanto denunciato da Gay Help Line. Lo ha affermato in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Alfondo Colucci, capogruppo in commissione Affari costituzionali. "Due persone che rientravano a casa sono state aggredite, prima con insulti di matrice omofoba, poi con violenza fisica fino al taglio di un lobo dell'orecchio di una delle due vittime. Chissà cosa ne pensano i tanti, anche all'interno del Parlamento, che minimizzano o negano l'esistenza dell'odio omotransfobico. In Italia ci sono persone costrette a una vita di serie B a causa di una intolleranza inaccettabile che andrebbe sanzionata molto più severamente di quanto accada nella realtà. Non è una società civile quella in cui bisogna avere paura di vivere la propria vita", ha concluso. (Rpi)