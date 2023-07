Scuola: Iannarelli (Fd'I), Campidoglio boccia mozione consenso informato a famiglie per favorire gender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula Giulio Cesare "boccia la mozione di Fratelli d'Italia sul consenso informato da sottoporre ai genitori sui progetti di educazione affettiva nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Pur di aprire il varco al Gender, le famiglie vengono scavalcate ed espropriate del loro diritto fondamentale di scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli, come accadeva nei peggiori regimi totalitari". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Chiara Iannarelli (Fdi), coordinatore del dipartimento "Famiglia, valori non negoziabili e pari opportunità" per Roma Capitale. (Com)