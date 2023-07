Migranti: Foti (Fd'I), convergenza tra 27 Paesi Ue su dimensione esterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla dimensione esterna del fenomeno migratorio "c'è stata piena convergenza di vedute con tutte le 27 nazioni partecipanti al Consiglio. Non possiamo dimenticare che Polonia e Ungheria accolgono già centinaia di migliaia di immigrati ucraini che in quelle frontiere vedono il primo approdo. Il non accettare il tema della ricollocazione - che non limita gli ingressi - apre ad un'altra necessità: sviluppare una politica dell'Europa per l'Africa, andando in quelle terre, da cui questi immigrati scappano, non a fini predatori, ma per migliorare le loro condizioni di vita". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, al Tg4. (Rin)