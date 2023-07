Autonomia: Fontana, dimissioni atteggiamento politico, ma non si torna indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'autonomia "non cambia assolutamente niente. Evidentemente questi quattro signori hanno assunto un atteggiamento politico e hanno fatto questa scelta. Io credo che il discorso si debba continuare perche non possiamo prescindere dal fatto che la gente ha chiesto di poter fare questa scelta. Non si può tornare sicuramente indietro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia delle dimissioni di quattro membri del comitato per l'individuazione dei Lep (Liveli essenziali delle prestazioni), gli ex presidenti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e l'ex ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini. (Rem)