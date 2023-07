Governo: Schlein, Pd voterà mozione sfiducia nei confronti di Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico voterà la mozione di sfiducia individuale presentata dal Movimento cinque stelle nei confronti del ministro del Turismo, Daniela Santanchè. E' quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un'iniziativa alla Festa dell'Unità a Fiesole (Firenze). "Oggi abbiamo sentito le unghie di Santanché mentre si arrampicava sugli specchi cercando di difendere l'indifendibile - ha continuato Schlein -. Le sue dipendenti la smentiscono e rimane il fatto denunciato dal Partito democratico che un ministro della Repubblica non possa avere un debito con lo Stato di due milioni e settecento mila euro, cosa che non è stata smentita durante l'intervento della ministra. Il suo intervento è servito solo ad attaccare frontalmente la libertà di stampa ed è un fatto grave e per attaccare le opposizioni con la solita dose di vittimismo, ma nel merito delle grave contestazioni che le vengono rivolte non abbiamo ascoltato risposte". (Rin)