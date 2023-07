Ue: Salvini, spero che nessuno del centrodestra preferisca Macron a Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il centrodestra “sta lavorando bene in Italia da otto mesi e, per questo, ho detto di portare lo stesso modello di centrodestra unito in Europa. Non capisco i veti e le esclusioni, visto che in democrazia votano i cittadini”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Zapping”, su Rai radio 1. “Mi auguro non ci sia nessuno del centrodestra che scelga i socialisti o Macron rispetto a Le Pen”, ha proseguito Salvini, che ha poi aggiunto: “Io non penso di poter governare con Macron o con la Sinistra”. (Rin)