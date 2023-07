Latina: Festa delle bandiere, quella blu per il decimo anno consecutivo e quella verde per 20 "eco scuole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi pomeriggio, presso la “Sala Halta” dell’hotel Fogliano di Latina, la cerimonia “Festa delle bandiere”. "Dopo i saluti del Sindaco Matilde Celentano - si legge in una nota del comune di Latina - è intervenuto Claudio Mazza, presidente di Fee Italia, Foundation for Environmental Education, e gli assessori Franco Addonizio con delega alle Politiche per l’ambiente e Gianluca Di Cocco con delega a Turismo, Demanio marittimo, Sviluppo della marina e Politiche del mare. Claudio Mazza ha consegnato al Comune di Latina la bandiera blu, ottenuta per il decimo anno consecutivo, e il Sindaco Matilde Celentano ha consegnato le bandiere verdi alle 20 scuole Eco-Schools che si sono distinte a seguito di un percorso improntato sulla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale". Da oggi nel piazzale Gaetano Loffredo è anche attivo anche l’info-point Punto Blu. (segue) (Roma)