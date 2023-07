Latina: Festa delle bandiere, quella blu per il decimo anno consecutivo e quella verde per 20 "eco scuole" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Latina ha ottenuto la bandiera blu per il decimo anno consecutivo – ha dichiarato nella nota il Sindaco Matilde Celentano -. Il riconoscimento internazionale certifica che la nostra città rientra negli standard di qualità inerenti la pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione e dei servizi. La bandiera blu, inoltre, rappresenta un risultato importante anche per l’immagine turistica della città. Il risultato raggiunto – conclude il primo cittadino – premia l’ottimo lavoro svolto dagli uffici comunali che, molti mesi prima della data della consegna del vessillo, si occupano con dedizione di svolgere tutti gli atti amministrativi perché Latina sia in regola con le caratteristiche richieste dalla Fee. La bandiera blu è simbolo di orgoglio, ma anche di responsabilità. Siamo chiamati a essere custodi di questo meraviglioso spazio che abbiamo a disposizione e abbiamo il dovere di fare sempre di più perché le nostre spiagge e le nostre acque diventino sempre più pulite e con più servizi per i cittadini. Sono molto orgogliosa anche della consegna delle bandiere verdi alle scuole, che rappresentano il vessillo di una sensibilità alle tematiche ambientali. Un premio rivolto anche alle istituzioni scolastiche, che grazie anche alla nostra azienda speciale Abc, hanno trasmesso e continueranno a farlo le buone pratiche ambientali”. (Roma)