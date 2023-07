Governo: Cdm domani alle 18 a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato domani, 6 luglio, alle ore 18 a palazzo Chigi. All’ordine del giorno del Cdm: un disegno di legge sul rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2022; un disegno di legge con disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2023; un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (Ue) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti; leggi regionali; varie ed eventuali. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Rin)