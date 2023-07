Torino: Lo Russo, incontrata rappresentante Agenzia Onu per rifugiati per parlare di minorenni stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho incontrato a Palazzo Civico Chiara Cardoletti, Rappresentante per l’Italia dell’Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, con cui ci siamo confrontati sulla situazione delle persone che ogni giorno arrivano nel nostro Paese, in cerca di rifugio e accoglienza, e sulla questione fondamentale delle tante ragazze e dei tanti ragazzi stranieri che vivono e studiano in Italia. Nella sola Torino vivono 27 mila minorenni stranieri: consentire a questi ragazzi di poter acquisire la cittadinanza attraverso l'assolvimento dell'obbligo scolastico offrirebbe a loro e alle loro famiglie una maggiore possibilità di integrazione. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Molti di questi ragazzi si sentono già italiani: studiano la storia e la letteratura del nostro Paese e nutrono un forte senso di appartenenza verso il luogo in cui vivono e crescono - continuato Lo Russo -. (segue) (Rpi)