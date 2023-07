Torino: Lo Russo, incontrata rappresentante Agenzia Onu per rifugiati per parlare di minorenni stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rilanciare lo Ius Scholae, dare a queste ragazze e a questi ragazzi la cittadinanza attraverso il percorso scolastico, li farebbe sentire a pieno parte della nostra comunità, e sarebbe uno straordinario strumento per fronteggiare l'abbandono scolastico.Coniugare le politiche di accoglienza con un percorso autentico di integrazione è una sfida culturale e, per molti aspetti, un'esigenza profondamente connessa allo sviluppo del nostro paese, non soltanto dal punto di vista sociale: dall'avvio di un nuovo ciclo di crescita passa anche la tenuta economica del nostro sistema", conclude Lo Russo. (Rpi)