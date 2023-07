Governo: Salvini, soddisfatto da informativa Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, si è detto “assolutamente” soddisfatto dell’informativa tenuta dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, oggi nell’Aula del Senato. “Quella che ho sentito – ha sottolineato Salvini a “Zapping”, su Rai radio 1 – è la storia di un’imprenditrice italiana che, come tante altre, ha avuto delle difficoltà e che ha messo a pegno casa per evitare di fallire”. “Il fallimento – ha concluso Salvini – riguarda tantissime donne e tantissimi uomini che fanno di tutto per ripartire”. (Rin)