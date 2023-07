Lombardia: Rosati (Avs), inammissibile post social di Regione con frase di Mussolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è ammissibile che sui social di Regione Lombardia si utilizzi una frase di Benito Mussolini per celebrare qualsiasi personalità. Al di là della storia del prefetto di ferro Cesare Mori, l'utilizzo di quella firma è oltremodo inopportuno e getta un'ombra sulla nostra istituzione regionale. Non importa che in seguito il post e il tweet siano stati rimossi, è grave anche solo aver approvato tale materiale comunicativo che rivela un incontenibile voglia di revisionismo storico dell'attuale giunta di destra. Il Consiglio Regionale rappresenta maggioranza e opposizione e sulle sue pagine istituzionali non può esserci nulla che rappresenti solo una parte. Chiederemo spiegazioni al Presidente del Consiglio Regionale. Questa cosa è assolutamente vergognosa ed inaccettabile". Lo afferma Onorio Rosati, Consigliere Regionale di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche in Lombardia. (Com)