Usa: scrittori fanno causa alla società OpenAi per violazione del copyright

- Due scrittori hanno fatto causa alla società OpenAi, affermando che i testi di alcune delle loro opere, soggette a copyright, sono state utilizzate senza il loro consenso nello sviluppo di ChatGpt, prototipo di chatbot basato sull’intelligenza artificiale e specializzato nel dialogo tra uomo e macchina. Nella causa avanzata la scorsa settimana, gli scrittori Paul Tremblay e Mona Awad hanno affermato che ChatGpt è in grado di produrre “riassunti estremamente accurati” relativi ad alcune delle loro opere, come “La casa alla fine del mondo” o “Bunny”. Secondo gli autori, un tale livello di precisione sarebbe possibile solo tramite l’inclusione dei libri nello sviluppo di ChatGpt, che rappresenterebbe una violazione del copyright. (Was)