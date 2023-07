Mobilità: Albertini, la M4 l'abbiamo fatta noi, io non invitato dal Comune a inaugurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metropolitana "l'abbiamo fatta noi, il resto è stato un seguito. Finalmente c'è questa metropolitana che avrebbe potuto essere anche anticipata se non ci fossero stati alcuni intralci, alcuni anche voluti da scelte politiche legittime che hanno un po' ritardato. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene". Lo ha detto l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, commentando l'inaugurazione avvenuta ieri delle nuove stazioni della M4. "La metropolitana - ha proseguito - servirà a rendere la nostra città con il mondo, è una bella opera che mancava. Diciamo che i fatti sono testardi, al di là delle feste, delle presenze o delle attribuzioni. La cronaca può essere manipolata, la storia è quella che è". Rispondendo a chi gli ha chiesto se fosse stato invitato all'inaugurazione, Albertini ha spiegato che "io ero stato invitato a novembre, ma non avevo potuto partecipare perché avevo un'incombenza, questa volta il Comune non mi ha invitato. Magari è stata una scelta casuale ma c'è un fatto: io ho fatto alcune critiche all'attuale amministrazione che forse non avevo fatto prima". (Rem)