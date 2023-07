Berlusconi: Albertini, dire che non si può dedicare subito una via è una stupidaggine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dedicare una via o un luogo a Berlusconi "dire che non si può fare è dire una stupidaggine, sia pure comprensibile, visto che la parte politica prevede che si onorino gli amici e si dimentichino gli avversari". Lo ha detto l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, a margine di un evento a villa Mirabello, parlando sulla mancata intitolazione di una via all'ex premier. "La stessa legge che indica le modalità per i Comuni per dedicare dedicare vie - ha proseguito - include una deroga implicita nella legge che peraltro è stata ampiamente utilizzata anche da me, come nel caso del Parco Montanelli, o di Piazzetta Cuccia, non ho aspettato dieci anni, ma a da anche giunte di sinistra". (Rem)