Libano: esercito sequestra camion carico di droga "captagon"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito libanese ha sequestrato un camion carico di circa 3,5 milioni di pillole dello psicostimolante captagon e una quantità di cannabis nascosta in tubi di ferro nella valle della Bekaa. Lo hanno annunciato le Forze armate libanesi in un comunicato stampa. L'esercito ha effettuato una perquisizione in località Maqna nella Bekaa a casa di un cittadino ricercato per il reato di rapina a mano armata, lo ha arrestato e ha sequestrato un fuoristrada, armi militari e un quantitativo di munizioni. Inoltre, un altro cittadino è stato arrestato per essersi opposto all'azione degli agenti. Gli oggetti sequestrati sono stati consegnati ed è stata aperta un'inchiesta con i detenuti, sotto il controllo della giustizia competente. Le autorità libanesi hanno intensificato negli ultimi mesi gli sforzi per combattere la produzione e il traffico di droga, in particolare di captagon, in risposta alle critiche dei Paesi del Golfo che hanno denunciato la creazione in Libano di un hub del traffico. Alla fine di gennaio, la polizia ha dichiarato di aver arrestato due donne brasiliane che avevano ingerito cocaina e tentato di contrabbandarla in Libano. La polizia ha intercettato i sospetti trafficanti all'arrivo all'aeroporto internazionale di Beirut e ha sequestrato la droga. (Lib)