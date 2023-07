Libia: riunione allargata su formazione Consiglio spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale libico, Muhammad al-Manfi, ha tenuto una riunione allargata che ha visto la partecipazione del capo del governo di unità nazionale, Abdul Hamid al-Dabaiba, del governatore della Banca centrale della Libia, Siddiq al-Kabir, e il capo della National Oil Corporation, Farhat bin Qadara. Durante l'incontro le autorità hanno discusso il progetto del Consiglio presidenziale per organizzare la spesa pubblica, definirne le priorità e migliorare la trasparenza, oltre alle necessità di un organismo al quale parteciperebbero tutti i partiti libici con l'obiettivo di rafforzare la fiducia e creare un ambiente economico equo e favorevole per lo svolgimento di elezioni libere. L'incontro segue le dichiarazioni rilasciate due giorni fa dal comandante dell'Esercito nazionale nella Libia orientale, Hafez Haftar, in cui ha chiesto la formazione di un comitato supremo per supervisionare l'equa distribuzione dei proventi del petrolio, accennando a un'azione militare se l'iniziativa non si concretizzasse entro agosto. Tuttavia, il Governo di accordo nazionale libico (Gna) non ha chiarito se questo comitato sia il medesimo che richiedere Haftar. (Lit)