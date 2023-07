Svezia-Usa: premier Kristersson, lavoriamo insieme su Ucraina, Cina e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia e gli Stati Uniti condividono un ampio ventaglio di priorità strategiche: dal sostegno all’Ucraina alla sicurezza transatlantica, fino ad arrivare al contrasto al cambiamento climatico e alla minaccia rappresentata dalla Cina per la democrazia in tutto il mondo. Lo ha detto il capo del governo di Stoccolma, Ulf Kristersson, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. (Was)