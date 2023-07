Usa: Casa Bianca, cocaina trovata in area spesso affollata, confidiamo nell'indagine dei servizi segreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cocaina trovata domenica scorsa alla Casa Bianca è stata rivenuta in un’area che è “spesso molto affollata”, a causa dell’importante e costante presenza di visitatori all’interno dell’ala Ovest della struttura. Lo ha detto la portavoce della presidenza statunitense, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Il presidente e la sua famiglia non erano qui lo scorso fine settimana, e sono tornati solo martedì: sono in corso le indagini dei servizi segreti, e abbiamo fiducia nella loro capacità di risolvere questa vicenda”, ha detto. (Was)