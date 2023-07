Decreto Alluvioni: 19 luglio discussione generale in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà mercoledì 19 luglio, e non più lunedì 17 luglio, come originariamente previsto, nell'Aula della Camera, la discussione generale del decreto Alluvioni, che contiene anche la misura sulla nomina del commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Il provvedimento passerà, poi, all'esame del Senato, dove deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 31 luglio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)