Difesa: Crosetto su capitano Savarese, ti onoriamo per come hai servito lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Caro Michele, le stelle più brillanti ti diano la rotta e custodiscano per sempre il tuo coraggio. La Marina Militare e la famiglia della Difesa ti onorano per come hai servito lo Stato" italiano. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto all'ultimo saluto al Capitano di corvetta Savarese, come si legge in un tweet. (Res)