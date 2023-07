Decreto Ricostruzione: ufficio stampa Ciriani, governo sta per presentarlo alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "sta per presentare alla Camera il decreto legge recante 'disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal primo maggio 2023', approvato nel Consiglio dei ministri del 27 giugno. Il decreto, che contiene anche le norme per procedere alla nomina del commissario straordinario alla ricostruzione, confluirà come emendamento dell’esecutivo nel decreto legge 61/2023, cosiddetto alluvione, attualmente in commissione alla Camera". (Com)