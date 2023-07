Pnrr: Murelli (Lega), bene aggiudicazione lavori asili nido, grazie a Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'aggiudicazione del 91 per cento dei lavori previsti per gli asili nido “è stato raggiunto un importante obiettivo del Pnrr”. Lo ha detto la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali, sottolineando come siano state “fondamentali le interlocuzioni e i provvedimenti portati avanti dal ministro Valditara per recuperare i ritardi precedenti, promuovendo un'opera di semplificazione degli appalti e di assistenza in favore degli enti locali”. “Questa maggioranza – ha concluso – sta rispondendo con i fatti alle critiche strumentali cui abbiamo assistito finora, venendo incontro alle esigenze del nostro Paese e dimostrando di avere a cuore le famiglie". (Rin)