Turismo: Santanchè, con moda è connubio vincente eccellenze italiane

- "È molto importante questo connubio moda e turismo, che sembrano due mondi distinti e diversi, e che invece fanno parte di un mondo solo, il made in Italy. La moda ha avuto negli anni un'importanza molto grande perché gli stilisti italiani sono diventati tra i nostri migliori ambasciatori nel mondo". Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nella cornice della Phygital Sustainability Expo tenutasi oggi ai mercati di Traiano. "Voglio, con l'occasione, ringraziare tutta la filiera della moda, quindi, che fa un lavoro straordinario - ha proseguito il ministro -. Ma perché la moda è importante per il turismo? Le sfilate, gli eventi, tutto ciò che vede protagonista la moda fa diventare destinazioni turistiche le località in quel periodo. Aiutando pure a destagionalizzare i flussi, anche perché i mesi di picco del turismo di moda sono luglio e ottobre. Poi c'è il tema della sostenibilità, messo al centro di questo convegno. Qui devo essere molto chiara. La sostenibilità è centrale, e vuol dire aver rispetto dell'ambiente, ma non a discapito dell'uomo, che a sua volta deve mettere in atto comportamenti virtuosi. Vorrei, tra cinque anni, guardarmi indietro e poter dire di aver contribuito a creare una squadra, quella degli italiani. Una squadra orgogliosa di quel che rappresenta e di ciò a cui appartiene. Voglio dire: qual è l'altra nazione al mondo che si può permettere di fare un convegno in una location storica come questa? Dobbiamo quindi imparare a meravigliarci, o quantomeno ricordarci come si fa. Provare meraviglia per tutto quel che abbiamo la fortuna di avere intorno". (Rin)