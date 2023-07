© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- COMUNEConferenza stampa di presentazione della collaborazione tra il Comune di Milano e l'Impresa sociale "Con i Bambini" per la realizzazione di importanti progetti con protagonisti ragazze e ragazzi. Intervengono l'assessora alle Politiche Giovanili Martina Riva, il presidente di "Con i Bambini" Marco Rossi Doria e la Vice direttrice Area servizi alla Persona di Fondazione Cariplo, Monica Villa.Palazzo Marino, sala stampa Franco Brigida piazza Scala, 2 (ore 12:30)REGIONEGli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, con delega ai Rapporti con la Confederazione elvetica) e Franco Lucente (Infrastrutture e Mobilità sostenibile), partecipano all'evento conclusivo del progetto Interreg Italia-Svizzera "Omni-Bus 4.0". All'arrivo a Chiavenna è prevista una breve presentazione del progetto, da qui si raggiunge Castasegna (Cantone dei Grigioni, Svizzera). A seguire, si torna in suolo italiano per visitare le Cascate dell'Acquafraggia e quindi a Chiavenna dove, alle 14:30 circa, è prevista una conferenza stampa.Stazione ferroviaria di Chiavenna/SO (ore 10:30)L'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, partecipa all'incontro per fare il punto su quanto avviato in merito al Protocollo d'Intesa per la rigenerazione del quartiere San Siro.Ex mercato comunale di piazza Selinunte (ore 17)L'assessore al Territorio e sistemi verdi, Gianluca Comazzi partecipa alle celebrazioni per la dichiarazione dell'indipendenza dell'Argentina del 9 luglio 1816. Presente, tra gli altri, il console generale della Repubblica d'Argentina a Milano, ambasciatore Luis Pablo Niscovolos.Circolo "Società del Giardino" via San Paolo, 10 (ore 18:30)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa alle commemorazioni per il 79esimo anniversario del bombardamento sullo stabilimento siderurgico della “Dalmine” avvenuto durante la Seconda Guerra mondiale.Commemorazione in via Mazzini a Dalmine (ore 10:30); Concerto in piazza Caduti 6 luglio a Dalmine ( ore 21)VARIElncontro "Rigenerazione del quartiere San Siro" cui partecipano il prefetto Renato Saccone, la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, l'assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia Paolo Franco, la presidente del Municipio 7 Silvia Fossati, il presidente e il direttore generale di Aler Milano Angelo Sala, le associazioni del quadrilatero di San Siro e tutti gli altri enti e istituzioni che operano nel quartiere.Ex mercato comunale di piazza Selinunte (ore 17)Triennale Milano presenta Restauro del design e del contemporaneo, una sfida aperta, un incontro in collaborazione con Valore Italia dedicato ai temi del restauro e della conservazione del contemporaneo. Intervengono Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Angelo Crespi, Presidente di Valore Italia, Isabella Villafranca Soissons, membro dell'Advisory Board di Valore Italia, Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano.Palazzo della Triennale, Viale Alemagna, 6 (ore 18:30)MONZAConferenza stampa di presentazione del Piano di gestione delle aree di sosta su strada a Monza. Intervengono il Sindaco Paolo Pilotto, il Vicesindaco Egidio Longoni e l’assessore alla Mobilità Giada Turato con il direttore tecnico di MonzaMobilità Nicola Pascale.Palazzo comunale, Sala Giunta, Piazza Trento e Trieste (ore 14) (Rem)