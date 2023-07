Francia: ministro Interno, durante scontri fermati facinorosi dagli 11 ai 59 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i disordini avvenuti in questi ultimi giorni in Francia, la polizia ha fermato persone di una fascia d'età che va dagli 11 ai 59 anni con una media di "17-18 anni". Lo ha detto il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin, intervenendo alla Commissione leggi del Senato francese. Il titolare di Place Beauvau ha spiegato che per mobilitare i 45 mila agenti presenti in queste ultime sere su tutto il territorio francese "sono state annullate delle ferie, sono state annullate dei periodi di formazione, abbiamo fatto tornare dei Crs (Compagnia repubblicana della sicurezza, l'equivalente della celere) dalle spiagge", ha spiegato Darmanin. (Frp)