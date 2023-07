Governo: Foti (Fd'I), su Santanchè da opposizioni canovaccio già scritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, "il vero errore è quello di pretendere di trasformare l'Aula del Parlamento in un aula di tribunale, senza difesa e pubblici ministeri. Le informative di solito hanno un limite - ha continuato il parlamentare, ospite del Tg4, in merito all'informativa del ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. Parla l'interessato, nella fattispecie il ministro Santanchè, e poi gli altri deputati in rappresentanza dei gruppi, ma non c'è diritto di replica. Quindi, anche se qualcuno formula delle domande, queste rimangono senza risposta, non perché non ci siano, bensì perché non si può. Questo dimostra la strumentalità di queste richieste. Era infatti un canovaccio già scritto da queste opposizioni da tempo: richiesta informativa e poi mozione di sfiducia. Adesso, vediamo quali motivazioni aggiuntive porteranno". (Rin)