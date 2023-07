Torino: Gay help line, aggressione omofoba con taglio all'orecchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino, il 13 giugno, pochi giorni prima del Pride, una coppia di uomini è stata brutalmente aggredita sotto casa da quattro persone, e tagliato l’orecchio ad uno di loro al grido 'sei un frocio di merda, hai capito?'. E' la denuncia lanciata da Gay help line che ha ricevuto la richiesta d'aiuto da parte di una coppia che ha raccontato di essere stata aggredita nel capoluogo Piemontese da un gruppo di omofobi. "Non conosciamo queste persone, che però abbiamo visto spesso sotto casa: nei giorni precedenti all’aggressione avevo capito che ci prendevano in giro in quanto gay, perché quando passavo sotto casa ridevano, facevano il segno con l’orecchio, dicevano guarda chi c’è?", ha raccontato il giovane a cui è stato tagliato il lobo all’orecchio sinistro a Gay help line.(Rpi)