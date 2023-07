Fisco: Osnato (Fd’I) su delega, efficace lavoro in commissione, ora conclusione iter entro pausa estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, di Fratelli d’Italia, si è detto "soddisfatto del breve ma efficace lavoro della Commissione che è stato proficuo seppur svolto in tempi molto rapidi e che ha permesso oggi di votare il mandato ai relatori per riferire in Aula sulla delega fiscale". "Il dialogo tra la maggioranza e l'opposizione e l'impegno di tutte le forze politiche – ha proseguito – ha condotto ad un ottimo risultato che potrà essere migliorato anche in sede di esame in Senato”. “Auspichiamo la conclusione dell'iter legislativo entro la pausa estiva", ha concluso. (Rin)