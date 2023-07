Quirinale: Mattarella in Cile, un onore testimoniare qui anniversario del sacrificio del presidente Allende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospite dell'Università del Cile, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a commemorare il 50esimo anniversario del colpo di Stato contro l'allora presidente, Salvador Allende, evento "drammatico" di una storia "intrecciata" con quella italiana. "L'esperienza di tanti cittadini del mio Paese, in particolare i giovani, è stata colpita da quegli eventi", ha detto Mattarella parlando di sentimenti che considera "un onore" poter testimoniare nell'Aula magna, "a distanza di due mesi dal compiersi del mezzo secolo che ci separa dal sacrificio del presidente Salvador Allende".. "Le forze politiche dell'Italia democratica e le sue istituzioni, a partire da quell'11 settembre del 1973, hanno vissuto fianco a fianco col popolo cileno", ha detto Mattarella ricordando la decisione di rendere l'ambasciata italiana a Santiago "pienamente operativa", "punto di riferimento, negli anni, per centinaia di perseguitati". Il presidente ha quindi riportato un telegramma inviato alla sede diplomatica dall'allora ministro degli Esteri, Aldo Moro, un tempo coperta dal segreto, "in cui si dava autorizzazione, contravvenendo alla prassi, di offrire asilo anche a molti non italiani".(Res)